Le Club de Bruges durcit le ton : les clubs intéressés par Jashari doivent agir vite

Le Club de Bruges est en position de force avec son joyau suisse. Le club peut se permettre de fixer un prix jamais vu en Belgique.

Le Club de Bruges espère toucher 40 millions d’euros voire davantage pour Ardon Jashari. Le joueur ne laisse personne indifférent : le PSG, Manchester City, le Borussia Dortmund, l’AC Milan, le Bayer Leverkusen ou encore West Ham ont déjà été cités. Des clubs prestigieux, mais rares sont ceux capables de mettre une telle somme sur la table.

Le Club reste serein. En janvier, le joueur de 22 ans avait prolongé son contrat jusqu’en 2029. À l’époque déjà, la direction savait qu’elle tenait un talent hors norme et misait sur un gros retour sur investissement.

Recruté pour 6 millions d’euros, sa valeur est déjà montée à 32 millions selon Transfermarkt, un chiffre impressionnant après une seule saison en Pro League. Son contrat à long terme donne une vraie marge de manœuvre au Club de Bruges.

La barre des 40 millions reste ambitieuse, mais pourrait être atteinte si Onyedika et Ordoñez sont vendus dans la foulée. Le Club ne veut pas se retrouver à devoir chercher des remplaçants à la dernière minute. Les clubs intéressés ont été prévenus : il ne faudra pas trop traîner.

La Ligue des champions comme objectif

Beaucoup pensent que le Club de Bruges ne pourra pas le retenir. Mais en interne, on n’y croit pas forcément. S’il n’y a pas d’offre sérieuse rapidement, le joueur pourrait bien rester encore un peu. "Des occasions comme celle-là, il en aura d’autres", souffle-t-on à Westkapelle. Et côté santé, pas d’inquiétude : Jashari n’a manqué que cinq matchs dans sa carrière.

Début août, le Club disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. En cas de qualification, il restera encore un tour pour rejoindre la phase de groupes. C'est l'objectif principal. Entre la Ligue des champions et la Ligue Europa, la différence financière est énorme... presque un "effet Jashari".

On s’attend tout de même à ce qu’un club passe vite à l’action. Mais avec autant de prétendants et un transfert aussi lourd à gérer, rien ne sera simple. Et bien sûr, le joueur aura aussi son mot à dire. Il visera sûrement un club qui joue la Ligue des champions.