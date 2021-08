Philippe Clement juge le recrutement de l'Antwerp: "Ca va faire progresser notre championnat"

L'Antwerp est en train de faire un mercato ambitieux, pour le plus grand... bonheur de Philippe Clement.

Philippe Clement n'élude jamais aucune question, même celle sur le recrutement de l'Antwerp. Ce vendredi en conférence de presse, la venue de Nainggolan à l'Antwerp était au centre de toutes les conversations.

"On sait que Paul Gheysens est ambitieux", assure Clement. "Je ne le connais pas mais il suffit de voir l'évolution du stade, de l'équipe. Il a fait fait des investissements pour essayer de prendre le titre au Club, il veut devenir champion. Pendant le Covid, on sait que les règles du Fair-play financier ont été modifiées et que c'est différent des autres années."

Pour le coach du Club, c'est une bonne chose: "La faim des autres clubs est grande et ça va rendre la compétition meilleure. Anderlecht et La Gantoise progressent aussi. Au Club, on reste calme. On sait quels joueurs on veut, avec quel salaire et nous recherchons le profil le plus intéressant".