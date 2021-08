Radja Nainggolan : "J'ai choisi l'Antwerp car le président me voulait vraiment"

Après plus de 16 ans en Italie et malgré plusieurs offres de l'étranger, Radja Nainggolan a finalement opté pour la Jupiler Pro League qu'il s'apprête à découvrir.

Radja Nainggolan est arrivé ce vendredi au Bosuil, pour y signer son contrat de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire.

Passé par le Beerschot lors de sa formation, Radja Nainggolan rejoint donc le grand rival : "J'ai été formé au Beerschot et je serai toujours reconnaissant envers le club, mais dans une carrière, il faut parfois faire des choix", a confié l'ancien Diable Rouge au micro de Sporza.

"Ça fait du bien d'être de retour à Anvers. J'ai choisi l'Antwerp car le président me voulait vraiment et je voulais revenir dans la ville d'Anvers. De plus, c'est un projet intéressant", poursuit le médian.

"Ce n'est pas un choix contre les supporters du Beerschot. C'est un choix pour moi-même. J'ai été loin de chez moi pendant 16 ans et maintenant je suis heureux d'être de retour à Anvers. Comme je l'ai dit, c'est un beau projet et j'y crois", explique Nainggolan, qui fête son retour en Belgique où il n'a jamais évolué au plus haut niveau, après son départ à l'âge de 16 ans vers Italie.

Le Ninja pourrait faire ses débuts jeudi, l'Antwerp débutera en effet sa campagne européenne face à l'Omonia Nicosie.