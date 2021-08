Marco Reus est toujours aussi fan de Haaland

Le Norvégien a disputé une rencontre 5 étoiles ce samedi.

Double buteur et triple passeur décisif contre l’Eintracht Francfort (5-2), samedi, Erling Braut Håland (21 ans, 2 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) a fait forte impression pour son entrée en lice en Bundesliga. L’attaquant norvégien a été logiquement encensé par son capitaine au Borussia Dortmund, Marco Reus (32 ans, 1 match et 1 but en Bundesliga cette saison).

"Il faut toujours faire attention à ne pas lui faire trop d'éloges. Bien sûr, il y a des choses qu'il doit encore améliorer. Vous pouvez le faire jouer plus haut sur le terrain, vous pouvez le faire jouer en profondeur. Il a une grande confiance en ses qualités, et il la transmet aux joueurs autour de lui. Bien sûr que nous avons besoin de lui", a indiqué l’Allemand pour Sky Sports.