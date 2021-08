Ngadeu a libéré la Gantoise : "J'ai vraiment eu une chance, un clean sheet c'est bien pour la confiance"

C'est un défenseur qui a montré la voie à La Gantoise dimanche après-midi. Lorsque Ngadeu a ouvert le score, un poids a été enlevé des épaules de nombreux joueurs. Il a également fait son travail défensivement, permettant aux Buffalos de garder le zéro derrière.

La Gantoise a engrangé sa première vicroire en championnat ce dimanche contre Malines (2-0). Auteur du premier but peu avant la demi-heure de jeu, Ngadeu a anticipé très vite le ballon au second poteau. "Je n'ai pas été surpris que le ballon soit arrivé là. Nous y travaillons. La meilleure solution était de tirer au but. Il y avait encore de l'espace au-dessus du gardien, j'avais vraiment une chance", a expliqué le Camerounais.

Mais La Gantoise aurait pu se faciliter les choses par la suite. "Pour être honnête, oui. Si nous mettons au fond nos occasions. Nous avons créé suffisamment d'opportunités, mais nous avons souvent échoué dans la finition ou la dernière passe. Ça aurait pu être 2-0 ou 3-0 plus tôt."

Psychologiquement important de garder le zéro

La victoire a été assurée à la fin et c'est ce qui compte quand Fortuna a doublé la mise en fin de rencontre (90e). De plus, la défense a également réalisé un sans-faute, tout comme à Riga. "C'est toujours bon pour la confiance du gardien de but et pour l'unité défensive. Psychologiquement, c'est important aussi."