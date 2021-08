Le Bayern Munich s'octroie une Supercoupe spectaculaire face au Borussia Dortmund

Les deux mastodontes de la Bundesliga s'affrontaient ce mardi soir en Supercoupe d'Allemagne.

Après un hommage rendu à Gerd Müller par les deux équipes, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont rendus coup pour coup au Signal Iduna Park. Après un arrêt exceptionnel de Manuel Neuer à la 20e, c'est encore le Borussia qui se montre dangereux et marque même via le tout jeune Moukoko (36e), qui se voit signalé hors-jeu. Robert Lewandowski placera finalement sa tête avant la pause pour mettre le Bayern devant (41e, 0-1).

Au retour des vestiaires, Axel Witsel, titulaire en défense centrale, sauve ses couleurs en coupant un centre dans le rectangle (46e), mais ce n'est que partie remise : le Bayern double la mise à la 50e, Thomas Müller rendant hommage à son homonyme (0-2). Quelques minutes plus tard, c'est Haland qui voit son but être refusé pour hors-jeu. Il faudra un exploit individuel de Marco Reus à la 63e pour relancer la rencontre, d'une superbe frappe (63e, 1-2).

Marco Reus quelle frappe 🤯pic.twitter.com/YdAPSmXORD — Tquerooo  (@tquero13) August 17, 2021

Le Bayern, cependant, ne doutera qu'une dizaine de minutes, le temps pour l'incroyable Robert Lewandowski d'encore être présent dans le rectangle et faire le break à un quart d'heure du terme. Le score ne bougera plus : le Rekordmeister s'adjuge sa neuvième Supercoupe d'Allemagne aux dépens du Borussia Dortmund.