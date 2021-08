Jérémy Perbet carbure avec Liège en Coupe de Belgique, l'aventure s'arrête déjà pour Virton

Grâce à leur nouveau buteur, les Sang et Marine avancent au quatrième tour de la Coupe de Belgique. Un quatrième tour que ne verront pas les Gaumais.

Après la qualification du Lierse, mardi soir à Thes Sport, c'est le RFC Liège et Londerzeel qui ont validé leur ticket pour le quatrième tour de Belgique. Et des débuts en fanfare pour Jérémy Perbet, qui disputait son premier match avec Liège et qui a inscrit un triplé. (victoire 1-5 des Sang et Marine).

Soirée beaucoup moins festive en revanche pour les Gaumais de l'Excelsior Virton, qui ont été battus par le plus petit écart sur la pelouse de Londerzeel, pensionnaire de D1 Amateur (1-0). Deuxième défaite en deux matchs officiels pour l'Excelsior, battu en ouverture de son championnat par Westerlo ce dimanche.