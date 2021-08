L'UEFA voudrait revoir sa refonte de la Ligue des Champions

L'UEFA devait inaugurer le nouveau format de sa Ligue des Champions en 2024-2025, mais les choses peuvent encore changer d'ici là : Aleksander Ceferin hésiterait concernant quelques points de cette réforme.

Le futur format de la Champions League fait polémique. À partir de 2024-2025, l'UEFA a prévu de réformer la compétition, passant à 36 équipes réparties en 4 poules de 9 s'affrontant lors d'un mini-championnat, avant la phase finale. Mais le procédé de qualification pour la compétition ferait la part belle aux grands clubs, puisque l'UEFA réserverait deux tickets aux clubs "historiques" du football européen.

C'est cette partie de la réforme que, d'après le Times, l'UEFA souhaiterait finalement repenser, et ce sous la pression de l'Association Européenne des Clubs, qui estime que cela avantagerait trop les "gros" clubs. Autre point remis en question par Ceferin : la formule de la phase finale, en aller-retour, et qui deviendrait finalement un "Final Four" inspiré de ce qui a pu se faire lors de la pandémie de Covid-19 (et du format de la phase finale de la Ligue des Nations).