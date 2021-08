Pochettino est clair: "Mbappé est un joueur du PSG"

L'avenir du champion du monde français est toujours incertain au PSG.

En raison de l'incertitude sur son avenir, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 2 matchs en L1 cette saison), sous contrat jusqu'en juin 2022, fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment par rapport au Real Madrid. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a répondu aux questions sur la situation de l'international français.

"Je trouve Kylian très bien. Il est motivé, il travaille dur pour la saison à venir. Comme je l'ai déjà dit, Kylian est un joueur du club, je le vois rester et être avec nous pour cet exercice. Une période difficile avec les rumeurs sur Kylian ? J'apprécie aussi cette période des transferts, il faut avoir du recul. On sait qu'il se dit beaucoup de choses, qui se passent ou non. Ce que je peux dire, c'est que Mbappé travaille très bien. Le plus important est qu'il soit calme et sache ce qu'il doit faire. Il est tranquille et prépare le match de demain (contre Brest en Ligue 1, ndlr). C'est un joueur du club, on veut qu'il reste et on le sent concentré. S'il a annoncé au groupe qu'il restait ? Aux joueurs ? Je ne suis pas dans le groupe des joueurs. Mes conversations avec Kylian, elles concernent le football, de la préparation des matchs. Mais sur ce thème (son avenir, ndlr), il est clair qu'il est sous contrat pour un an, s'il ne prolonge pas, et qu'il est donc un joueur du PSG. Nous sommes très contents de lui, et de ce que je vois, il est content avec nous également", a précisé l'Argentin.