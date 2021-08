Griezmann le centenaire a des ambitions

Le champion du monde français a passé un cap important avec le FC Barcelone.

Moyen depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann (30 ans, 1 match en Liga cette saison) a une belle carte à jouer suite au départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain. L'attaquant français, qui compile désormais 100 matchs avec le club catalan, s'est montré motivé pour la suite des événements.

"Je suis fier et heureux d'avoir atteint ce chiffre. J'espère pouvoir jouer encore 100 matchs et continuer à tout donner pour entrer dans l'histoire avec ce club. Je veux continuer à aider l'équipe sur et en dehors du terrain, en attaque et en défense, et profiter du Barça", a reconnu le champion du monde tricolore pour le site officiel du club catalan.