Reda Akbib veut percer à Charleroi : "Je vais me battre pour du temps de jeu"

Le jeune Reda Akbib a quitté La Gantoise pour le Sporting Charleroi en quête de temps de jeu. Après avoir fait ses débuts la saison passée, il espère convaincre Edward Still de lui offrir sa chance cette saison.

L'été dernier, Reda Akbib (20 ans) quittait les équipes d'âge de La Gantoise pour rejoindre le Sporting Charleroi. Son travail avec la réserve des Zèbres a payé, lui permettant de s'entraîner avec le groupe et même d'obtenir ses premières minutes de jeu face à Eupen. "Rejoindre Charleroi était ma décision, j'y voyais plus de chances d'obtenir du temps de jeu qu'à La Gantoise", nous explique le jeune défenseur central. "Le noyau gantois était trop large, il y avait plus d'opportunités ici. J'ai commencé en réserves en septembre et dès janvier, j'ai pu rejoindre le noyau A".

Sous Edward Still, Akbib n'est plus appelé au sein du groupe, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des ambitions. "Mon objectif, c'est d'avoir un peu de temps de jeu. J'ai pu obtenir mes premières minutes la saison passée et j'espère en avoir un peu plus cette saison, je vais me battre pour remplir cet objectif", affirme-t-il. Reda est d'ailleurs persuadé que le Sporting a tout pour faire une grande saison : "On a un très bon groupe et je pense qu'on peut faire une très bonne saison, oui. Cette année, Charleroi doit viser le haut de tableau et on est capables de le faire", estime Akbib. "ll y a de la qualité et le staff est très organisé, on veut aller le plus haut possible".

Un défenseur solide et rapide

En tant que jeune défenseur central, Reda a une inspiration : "Raphaël Varane ! Ses qualités sont la vitesse et les duels, et je trouve que ce sont des points qui me correspondent. Mon point faible ? Ce n'est pas un point "faible", mais la construction de l'arrière n'est pas mon point fort", analyse le Zèbre. "Les duels, la couverture et la vitesse, ce sont mes grandes qualités.Même si je ne suis pas mauvais balle au pied non plus. Je suis aussi à l'aise dans les airs", conclut Akbib.