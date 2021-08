🎥 Un Anversois ouvre son compteur but en Championship, suite à un superbe effort technique

Auteurs d'un solide début de saison (deux victoires et un nul), les Queens Park Rangers d'Ilias Chair (titulaire) étaient pris à la gorge et menés de deux buts à la pause par Barnsley.

L'Anversois de 23 ans a montré la voie à suivre à QPR en fin de rencontre (76e), en réduisant le score avec un superbe but au terme d'un très bel effort technique, qui ont été salués outre Manche.

L'ancien buteur de Southampton Charlie Austin avait ensuite arraché le nul dans les arrêts de jeu. QPR reste ainsi invaincu en ce début de saison, avant d'accueillir Oxford puis coventry.

Pour sa part, Ilias Chair a ouvert son compteur buts après avoir été titulaire lors des deux précédentes rencontres, et délivré son premier assist de la saison face à Hull City (victoire 0-3). Le Belgo-Marocain formé au Lierse évolue à Londres depuis 2017 et continue à monter en puissance après une solide saison l'année dernière (43 titularisations toutes compétitions confondues pour 8 buts).

