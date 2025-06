Flop à 6 millions, un joueur du Club de Bruges pourrait déjà rentrer au pays

Zaïd Romero n'a pas obtenu beaucoup de temps de jeu cette saison avec Bruges, malgré son prix d'achat très élevé. Il pourrait déjà quitter le Jan Breydel.

La concurrence en défense centrale cette saison, entre Brandon Mechele et Joel Ordoñez, n'a pas laissé beaucoup d'opportunités à Zaïd Romero (25 ans) de s'exprimer. Pourtant, l'Argentin était arrivé entouré de grosses attentes au Club de Bruges, qui a dépensé 6 millions d'euros pour l'arracher à Estudiantes l'été dernier.

Romero n'a joué que 2 matchs en Champions Playoffs et avec la concurrence de Spileers et Osuji (qu'on présente déjà comme le futur Ordoñez), même un départ de Joel Ordoñez risque de ne pas lui offrir une place de titulaire.

Selon plusieurs médias spécialisés, dont Muy Independiente et La Caldera del Diablo, un club argentin aimerait en profiter : Independiente. Le club de Buenos Aires s'intéresserait à Romero et souhaiterait le rapatrier en Argentine, un an seulement après son départ pour l'Europe.

Deux problèmes : le Club de Bruges ne bradera certainement pas son joueur, acheté très cher et toujours estimé à 3 millions d'euros, et sous contrat jusqu'en 2028. Rien ne s'oppose à ce qu'il reste encore, avec une chance de progressivement s'imposer.

Ensuite, Romero lui-même ne souhaiterait pas rentrer en Argentine. Son objectif serait de s'imposer en Europe. L'hiver dernier, des rumeurs évoquaient déjà un départ mais Nicky Hayen avait décidé de le conserver ; sera-ce la même chose cet été ?