Il peut encore devenir Diable Rouge : un Liégeois de 23 ans signe en Premier League

Après sa bonne saison, Bournemouth pourrait être littéralement pillé en défense : Dean Huijsen a rejoint le Real Madrid, Ilya Zabarnyi est l'objet de l'intérêt grandissant du PSG et Milos Kerkez est en passe de rejoindre Liverpool.

Pour remplacer le dernier cité au poste d'arrière gauche, les Cherries ont joué l'anticipation en recrutant Adrien Truffert. Ce dernier débarque de Rennes pour un peu plus de 13 millions d'euros, signant un contrat de cinq ans.

Salut, Adrien 🇫🇷👋



We're delighted to announce the signing of Adrien Truffert on a five-year deal from @staderennais 🍒 pic.twitter.com/dnqibKbFgN