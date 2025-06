À vos agendas : voici la date officielle du premier match de la saison 2025-2026

La saison reprendra, comme le veut la tradition, par un affrontement entre le champion et le vainqueur de la Coupe. L'Union et Bruges s'affronteront encore une fois pour un trophée !

C'est un duel qui commence à devenir un véritable classique, à défaut d'être un derby ou une rivalité historique. L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges sont au coude-à-coude au sommet du football belge depuis la remontée des Apaches en D1A.

L'année passée, la Supercoupe avait opposé le FC Bruges, champion de Belgique, à l'USG, gagnante de la Croky Cup. Et cette fois, on inverse les rôles : l'Union et Bruges s'affronteront une nouvelle fois en Supercoupe, mais ce sont les Bruxellois qui ont coiffé les Brugeois sur le poteau pour le titre national.

La Pro League a confirmé ce lundi officiellement la date à laquelle se tiendra cette Supercoupe. Il s'agit traditionnellement du premier match de la saison, qui se tient une semaine avant la reprise du championnat. Il se tient sur le terrain du champion, au Stade Joseph Marien.

C'est le 20 juillet, à 18h30, que les deux équipes s'affronteront pour lancer leur saison par un premier trophée. La saison passée, l'Union avait triomphé du Club de Bruges (1-2), remportant ce trophée pour la première fois de son histoire.

Pour la suite du programme, rendez-vous ce vendredi : la Pro League dévoilera le calendrier de la saison 2025-2026 à partir de 12h.