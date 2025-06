Prêté par l'Union Saint-Gilloise la saison passée, il est sur le départ malgré tout son potentiel

L'USG a prêté Casper Terho en D2 allemande cette saison. Avec seulement un an de contrat restant, le Finlandais devrait partir et un club est intéressé.

Casper Terho (21 ans) sera-t-il toujours un joueur de l'Union Saint-Gilloise à la fin de l'été ? On peut en douter. Le latéral finlandais a joué 9 matchs de Jupiler Pro League la saison passée avant de disparaître de l'effectif et d'être prêté l'hiver dernier à Paderborn.

En D2 allemande, Terho a joué 11 matchs (un assist) mais a également fini la saison sur le banc. Il est de retour à l'USG après son prêt, mais n'a plus qu'un an de contrat et une prolongation semble peu probable pour le joueur arrivé en janvier 2023 du HJK Helsinki.

Selon le journaliste de Sport Italia Lorenzo Lepore, Casper Terho quittera le Parc Duden cet été, et peut compte sur beaucoup d'intérêt. Le Hertha Berlin, Blackburn et surtout les Go Ahead Eagles seraient sur les rangs.

Ce sont surtout les performances de haut niveau de Terho avec les U21 de la Finlande qui lui valent une superbe cote sur le marché des transferts. Il compte en effet 5 buts et 5 assists en 23 matchs et est l'un des joueurs les plus suivis de l'Euro U21 qui se tient en ce moment en Slovaquie.

L'Union peut donc espérer tirer une belle somme pour le joueur, estimé à 1,8 million d'euros par Transfermarkt. À moins bien sûr que Sébastien Pocognoli décide de lui redonner sa chance lors de la préparation estivale...