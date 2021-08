Manchester City aurait décidé de refuser de libérer des joueurs pour la trêve internationale

Après le refus de Liverpool de libérer son international égyptien Mohamed Salah pour les éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde 2022, Man City a décide de prendre la même décision pour deux de ses internationaux.

Manchester City refuse de libérer ses internationaux brésiliens, à savoir Ederson et Gabriel Jesus, à en croire les informations du Telegraph. le gardien de but et l'attaquant ne disputeraient donc pas les qualifications pour le Mondial au Qatar, où le Brésil affrontera le Chili (03/09), l'Argentine (05.09) et le Pérou (10/09).

Ce refus est justifié par les restrictions gouvernementales britanniques imposées en raison du coronavirus : en effet, si Ederson et Jesus rejoignaient le rassemblement de la Seleçao début septembre, ils seraient obligés de se mettre à l'isolement durant 10 jours, ce qui ne permettrait pas à leur entraîneur chez les Skyblues Pep Guardiola de compter sur eux pour le déplacement au King Power Stadium pour affronter Leicester le 11 septembre prochain (16h)