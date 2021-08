Mbappé veut faire "grandir la Ligue 1"

L'avenir de l'attaquant français est sur toutes les lèvres et chacune de ses déclarations fait parler.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) fait l'objet de nombreuses rumeurs avec le Real Madrid ces dernières semaines. Et ce mardi, les médias espagnols soulignent la confidence réalisée par l'international français lors d'un entretien accordé au magazine ibérique Esquire par rapport à la Ligue 1.

"La France n'est pas le meilleur championnat du monde, mais j'ai toujours ressenti la responsabilité, en tant que joueur emblématique, de le faire grandir", a commenté l'ancien Monégasque.

Reste donc à savoir si le Parisien a encore l'intention de faire grandir le championnat de France grâce à ses performances...