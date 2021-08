Un jeune talent rouche dans le viseur de nombreux clubs français et néerlandais

Arrivé en provenance de Metz l'été dernier, le natif de Bourg la reine a préféré rejoindre le Standard de Liège plutôt que Monaco, Lille ou Nice qui lui faisaient les yeux doux.

Mike Bettinger ne cesse d'impressionner chez les U21 du Standard de Liège. Le back droit âgé de 17 ans est d'ailleurs suivi par plusieurs formations de Ligue 1 et d'Eredivisie qui voient en lui le profil type de l'arrière droit moderne. À savoir de la vitesse, du physique, des courses à haute intensité et une grande qualité de centre.

Toutefois, le Français se sent bien chez les Rouches et préfère gravir les échelons afin de venir frapper à la porte de l'équipe première et de devenir le nouveau concurrent direct d'Hugo Siquet. Après un très bon tournoi U21 européen à Ploufragran, le jeune défenseur a marqué ce lundi le but de la victoire des jeunes Liégeois contre Zulte Waregem (2-1).