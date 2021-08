Javier Pastore poussé vers la sortie par l'AS Rome

Sa présence lors d'un match du Paris Saint-Germain fait jaser puisqu'il n'a pas reçu l'autorisation de son club pour se rendre en France.

Les jours de Javier Pastore à l'AS Roma sont désormais comptés. L'Argentin aurait assisté au match du PSG et à la présentation de ses stars sans l'accord de son club sans l'accord de son club, rapporte la Reppublica.

Pastore a préféré se rendre en France pour voir son ancien club au lieu de suivre les exploits de sa propre équipe.

La situation est donc de plus en plus tendue entre le club et l'Argentin qui est prié de prendre la porte de sortie dès que possible. Une résiliation de contrat serait en cours.