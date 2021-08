Officiel : Dario Del Fabro (Juventus) débarque à Seraing

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ce jeudi après-midi.

Dario Del Fabro est prêté au RFC Seraing par la Juventus Turin. Le défenseur central viendra apporter sa solide expérience aux Métallos. Après avoir découvert la Serie A sous les couleurs de Cagliari, le joueur âgé de 26 ans a découvert d'autres championnats après des passages à Leeds en Angleterre, à Kilmarnock en Ecosse et à ADO Den Haag aux Pays-Bas.

"Je suis très heureux. Pour moi, c’est une belle opportunité de me produire dans un championnat que l’on m’annonce comme très intéressant, axé sur le physique. Je suis ici pour aider le club et essayer de rendre fiers les dirigeants et les supporters. La Belgique est un pays du top mondial, dont les joueurs évoluent dans les meilleurs championnats européens. Je suis convaincu d’avoir fait le bon choix en signant ici ", a confié le joueur italien sur le site du club sérésien.