Roberto De Zerbi pique l'AS Monaco

Qualifié pour la Ligue des Champions après un barrage retour très compliqué contre les Asémistes (2-2 ap) mercredi, le Shakhtar Donetsk s'en est très bien sorti.

L'entraîneur du club ukrainien, Roberto De Zerbi était fier de son équipe à l'issue de la partie et en a même profité pour alliumer Monaco.

"Ils avaient la technique, le physique, les jambes et de bonnes individualités. Mais nous avons quelque chose que Monaco n'a pas : du cœur et des couilles. Et quand vous avez ça, vous pouvez tout faire. Je suis fier de mon équipe car les joueurs étaient assommés à la mi-temps. Mais ensuite, le cœur et les couilles ont comblé l'écart. Et ça, ça ne s'achète pas sur le marché des transferts", a lâché le technicien italien.