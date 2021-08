Cette fois, Dante Vanzeir a volé la vedette à Deniz Undav

Son début de saison avait été frustrant, mais on savait que quand les buts commenceraient à tomber, ils pleuvraient. Le Standard en a fait les frais.

Le duo Undav-Vanzeir avait déjà roulé sur la D1B, et il semble visiblement prêt à faire de même en D1A. Mais en début de saison, c'est surtout Deniz Undav qui récoltait les lauriers, avec deux doublés face à Anderlecht et face au Beerschot. Comme un symbole, quand Undav a cessé de faire trembler les filets, Vanzeir s'y est mis, avec des buts face à Courtrai et Malines, son compère passant à l'assist.

Ce samedi, c'était la soirée de Dante Vanzeir, au moins sur le plan arithmétique (Casper Nielsen a peut-être tout autant mérité le titre d'homme du match), avec un triplé qui lui a permis de reprendre, avec un grand sourire, le ballon d'homme du match chez lui. Le jeune belge a désormais dépassé Undav au classement des buteurs unionistes (5 buts contre 4). Le chassé-croisé entre les deux hommes sera fascinant, et mortel pour les adversaires de l'Union ...