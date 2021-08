Le trio gagnant de Charleroi contre le Beerschot

Avec son triplé, Shamar Nicholson est évidemment l'homme du match, mais deux autres Zèbres ont parfaitement tiré leur épingle du jeu, samedi après-midi contre le Beerschot.

Shamar Nicholson voit triple

Parfois critiqué pour son manque d'efficacité, Shamar Nicholson a répondu avec ses pieds et sa tête, sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi. Malgré un penalty manqué et un but annulé dans la dernière demi-heure, le Jamaïcain a claqué le triplé, son premier avec les Zèbres, qui a permis à Charleroi de s'en sortir tranquillement contre le Beerschot.

Ryota Morioka, le brassard lui va si bien

Et c'est Ryota Morioka qui a inscrit les deux autres buts carolos. Désigné capitaine en l'absence de Marco Ilaimaharitra (remplaçant de Dorian Dessoleil au brassard), le Japonais avait démarré fort puisque c'est lui qui a provoqué l'exclusion de Thibaut De Smet dès la quatrième minute de jeu.

Il n'a pas su transformer le penalty, mais il s'est parfaitement rattrapé en seconde période: en inscrivant le but du break à l'heure de jeu, avant d'envoyer le cuir dans la lucarne d'une magnifique frappe enroulée dans les arrêts de jeu.

Martin Wasinski, 17 ans, deux matchs pros et déjà un assist

Enfin, impossible de passer à côté de la prestation de Martin Wasinski. Déjà impressionnant à Zulte Waregem la semaine dernière, le jeune défenseur carolo a cinfirmé samedi après-midi. Excellent dans son travail défensif, le joueur de 17 ans a été récompensé avec son premier assist. Et ses premières ovations: le public carolo l'a, en effet, déjà adopté et a scandé son nom à plusieurs reprises.