Lars Dendoncker prêté en Ecosse

Le club de Brighton a annoncé ce mardi soir que Lars Dendoncker, le petit frère de Leandro, était prêté à St-Johnstone en Ecosse. Il n'y a pas d'option d'achat.

St-Johnstone est un club de D1 écossaise. Avant de rejoindre Brighton, il était un joueur du Club de Bruges.

Good luck to Lars Dendoncker, who has signed for St Johnstone on loan for the rest of the season, subject to international clearance. 🇧🇪



🤝 @FirstTouchGames