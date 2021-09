Officiel: Rondon est de retour en Premier League

Salomon Rondon (31 ans) retrouve la Premier League. Deux années après son départ de West Bromwich Albion pour le Dalian Yifang, l'attaquant vénézuélien rejoint Everton pour deux saisons suite à la résiliation de son contrat avec le club chinois. Il retrouvera son ancien entraîneur croisé dans l'empire du Milieu, Rafael Benitez.

✍️ | Salomón Rondón has joined from Dalian Professional on a free transfer, signing a two-year contract with the option for a third season. #EFC 🔵