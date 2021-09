Toby Alderweireld confiant pour le futur de la défense des Diables Rouges

Plusieurs jeunes joueurs poussent à la porte pour intégrer, petit à petit, la défense des Diables Rouges et c'est "prometteur" pour Toby Alderweireld.

Derrière le trio d'anciens composé de Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld, et derrière les habitués que sont aussi Jason Denayer et Dedrick Boyata, plusieurs jeunes arrivent chez les Diables, l'image de Zinho Vanheusden ou d'Hannes Delcroix, qui, malheureusement dû renoncer au rassemblement de l'équipe nationale.

Et ils seront bien entourés. "C'est à eux à travailler dur et à acquérir de l'expérience. (...) Mais je pense qu'il y a aussi assez d'expérience dans l'équipe pour les aider à s'intégrer. L'avenir de la défense semble plus prometteur qu'il y a quelques années", estime l'ancien défenseur central de Tottenham.