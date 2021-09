Les clubs de Pro League s'engagent contre le racisme

Maintenant que les supporters peuvent retourner au stade, la Pro League, en collaboration avec la RBFA, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF, souligne l'importance de signaler les cas de racisme ou de discrimination. Les chants ou propos offensants et haineux n'ont pas leur place au sein ou autour du stade et dans la société. Chaque supporter doit pouvoir vivre sa passion et profiter du match de son équipe favorite sans être victime de tels chants ou propos offensants.

Campagne d'affichage

Deux joueurs de chaque club professionnel ont été représentés sur un poster avec leur message personnel. De cette manière, les clubs professionnels soutiennent le message que le football est pour tout le monde et que le racisme n'a pas sa place dans le stade ou dans la société. Le point de signalement de la Pro League pour le racisme et la discrimination figure également sur les posters.

« Chaque supporter, chaque amateur et chaque joueur se réjouit du retour des supporters dans les stades. Alors que la joie et la passion ont fait leur retour, faisons en sorte que la discrimination ne soit plus présente », déclare Jan Cas, Football & Community manager de la Pro League.

Toute personne victime ou témoin d'un incident au sein ou autour du stade peut désormais le signaler via un bouton sur le site web de la Pro League. Le signalement via le point de contact se fait selon une procédure qui a été élaborée en concertation avec Unia et les autorités et qui garantit un suivi des signalements correct sur le plan juridique et procédural, avec une attention particulière pour les victimes et l’accompagnement de toutes les personnes concernées.

Les affiches seront présentes dans le stade, le complexe d'entraînement, la buvette ou le long des lignes de touche des clubs de Jupiler Pro League et de 1B Pro League, mais aussi chez les clubs des séries nationales et provinciales.

« La Pro League travaille depuis 2018 sur une politique forte en matière de lutte contre le racisme et la discrimination, laquelle est renforcée chaque année avec les organisations partenaires et les autorités. Cette année, le point de signalement a été entièrement développé et mis en ligne et, dans le même temps, des trajets alternatifs sont élaborés dans la lutte contre le racisme et la discrimination », affirme Jan Cas, Football & Community manager de la Pro League.

Actuellement, la Pro League travaille avec une organisation partenaire sur de nouveaux programmes de sensibilisation pour les collaborateurs des clubs et des trajets alternatifs (réactifs) pour les auteurs de chants ou de propos racistes ou discriminatoires dans les stades.