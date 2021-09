La direction d'Arsenal prône la patience : "Nous avons recruté 6 joueurs de moins de 23 ans !"

Arsenal a commencé sa saison de manière catastrophique, avec un terrible 0/9. Les Gunners semblent au fond du trou mais Edu, directeur sportif, a calmé le jeu.

Cet Arsenal-là n'est pas prêt, c'est le moins qu'on puisse dire : les Gunners ont été battus par Brentford, Chelsea et Manchester City, sans marquer un seul but. Edu, directeur sportif du club londonien, a prôné la patience : "Nous avons engagé 6 joueurs de moins de 23 ans. Il faut voir plus loin que cela, c'est une question de planification à long terme", clame-t-il dans une interview accordée à Sky Sports.

Arsenal est pourtant l'équipe ayant dépensé le plus cet été, à savoir 175 millions d'euros. Albert Sambi Lokonga, notamment, a rejoint les Gunners contre 17 millions d'euros. "C'est presque une révolution au sein du club, il faut nous laisser du temps". Pour cette raison, Mikel Arteta n'a pas - encore - été remis en question officiellement par Edu et la direction du club. "Je ne veux pas fixer d'objectif cette saison. J'ai juste hâte que cette équipe joue ensemble, qu'Arsenal soit fort dans deux, trois, quatre saisons". Trust the process, donc : Albert Sambi Lokonga connaît la chanson ...