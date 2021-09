Liverpool, une offre XXL pour un joueur de Dortmund?

Jürgen Klopp est sous le charme de ce très jeune joueur.

Le mercato estival à peine terminé, Liverpool se projette déjà sur le long terme et viserait un transfert XXL pour l’été 2022 ! En effet, le quotidien britannique Daily Star nous apprend ce mercredi que les Reds, à la demande de leur entraîneur Jürgen Klopp, envisagent de proposer au Borussia Dortmund un chèque de 93 M€ pour attirer le prometteur milieu anglais Jude Bellingham (18 ans, 3 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) en fin de saison.

Un montant pharaonique pour l’un des joueurs, certes, les plus talentueux de sa génération mais surtout encore en pleine ascension. En attendant, si une telle proposition se confirme, le BvB risque bien de songer sérieusement à lâcher l’ancien de Birmingham dans les mois à venir.