Un Memphis Depay record

Les Néerlandais ont étrillé la Turquie mardi soir et Mephis Depay en a profité pour égaler un record néerlandais vieux de 21 ans.

Après un 4-0 bien tassé contre le Monténégro, les Pays-Bas ont fait encore mieux en infligeant un score de tennis à la Turquie, mardi soir (6-1). Une victoire qui permet aux Oranje de prendre leurs aises en tête de leur groupe éliminatoire et de se rapprocher de la qualification pour le Mondial 2022.

Mais Memphis Depay en a, lui aussi, profité pour soigner ses statistiques personnels. Triple buteur, le n°10 néerlandais a inscrit ses 10e, 11e et 12e but de l'année 2021 avec sa sélection, il égale le record de Patrick Kluivert, seul Néerlandais à avoir autant marqué sur une année civile en sélection. Un record que Memphis Depay aura l'occasion d'améliorer en octobre et en novembre.