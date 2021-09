Craig Bellamy quitte Anderlecht pour soigner ses problèmes de dépression

Triste nouvelle pour Anderlecht : Craig Bellamy, T2 de Vincent Kompany, est forcé de quitter le club pour soigner ses problèmes de dépression.

Vincent Kompany a entamé sa conférence de presse en annonçant une triste nouvelle : Craig Bellamy, qui s'était confié il y a un peu plus d'un an au sujet de ses problèmes personnels et de sa dépression chronique, va devoir quitter le club afin de prendre soin de sa santé. "Tout le monde sait que Craig se bat contre la dépression depuis des années. Cette bête est de retour et il doit la combattre aujourd'hui, pas demain. Nous allons devoir le laisser se battre pour ça", déclare l'entraîneur du RSCA, très ému.

"Craig a énormément amené au club, dans le développement de jeunes joueurs comme Doku, Sambi Lokonga ... La porte sera toujours ouverte pour lui au club, mais nous ne pouvons pas prendre ce problème au sérieux. Je tenais à l'annoncer afin qu'il n'y ait pas de questionnements quand ce sera officiel", conclut Kompany.