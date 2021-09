L'Union, à 10, prend un point au mérite à Genk

L'Union s'est procurée des occasions mais pensait s'incliner dans les dernières secondes. C'était sans compter sur le jusqu'au boutisme des hommes de Mazzù.

Le Racing Genk pensait l'avoir refait : après le RSCA, c'était au tour du voisin unioniste de se retrouver mené après avoir disputé une excellente rencontre. Fait rare cette saison, le duo Undav-Vanzeir aura cette fois manqué de précision. En première période, les occasions s'enchaînent, Undav trouvant le petit filet et Vanzeir Vandevoordt, avant que Paul Onuachu réplique en frappant sur le poteau, de nulle part.

Damien Marcq manquera l'immanquable et l'Union pourra commencer à se mordre les doigts (23e). Car si Onuachu, un peu maladroit, est surtout tenu en échec par un tout grand Moris (34e), Deniz Undav ne peut s'en prendre qu'à lui-même quand il opte pour un ballon piqué qui passe à côté des buts genkois alors que Lucumi s'était totalement troué (42e). Le 0-0 à la pause ne dit rien de la qualité du match.

Héroïques

C'est Genk qui reprend le mieux cette seconde période, Mike Trésor Ndayishimiye trouvant Heynen d'une belle talonnade sans que le médian puisse concrétiser ; c'est ensuite une talonnade de Paul Onuachu qui trouve Bongonda, que Bager pousse fautivement. Le VAR est consulté, l'Unioniste est exclu et Onuachu débloque le match (1-0, 74e).

Bizarrement, l'USG semble alors débridée et semblera plus précise dans ses contres : un impressionnant Mitoma met le feu dans la défense unioniste, mais les derniers gestes d'Undav soit manquent de précision, soit trouvent Undav. Anthony Moris, lui, maintient son équipe dans le match d'une parade de classe dans les derniers instants ; il est bien inspiré, car sur le tout dernier corner du match, Undav place cette fois parfaitement sa tête (1-1). L'Union n'est plus leader, mais reste bien accrochée au wagon de tête.