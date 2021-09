Laszlö Bölöni s'est proposé au Beerschot

L'ancien entraîneur du Standard, de l'Antwerp et de La Gantoise est libre.

Qui remplacera Peter Maes ? Le Beerschot est lanterne rouge et a donc mis un terme à sa collaboration avec celui qui avait remplacé Will Still au terme de la saison précédente. Le prochain entraîneur des Rats devra sortir le club du bourbier (1 point en 7 rencontres). Bernd Storck s'est proposé, lui qui a déjà sauvé Mouscron et le Cercle de la relégation.

Il n'est pas le seul : le Nieuwsblad révèle que Laszlö Bölöni, qui n'a pas continué au Panathinaïkos après la saison dernière, aurait également offert ses services. Reste à voir si le Beerschot fera le choix de l'expérience, qui n'a pas fonctionné avec Maes, ou reviendra à la jeunesse comme il l'avait fait avec Losada, puis Still ...