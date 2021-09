Stanley Nsoki revient sur son accrochage avec Neymar : "Dans le foot, il y a toujours de l'émotion"

Le Blauw en Zwart a eu plusieurs duels avec l'attaquant Brésilien lors du match entre le Club de Bruges et le Paris Saint-Germain (1-1) mercredi en Ligue des Champions.

Stanley Nsoki a calmé le jeu concernant son accrochage avec Neymar, auprès de beIN Sports ce vendredi. "Dans le foot, il y a toujours de l'émotion. Dans le feu de l'action, il y a eu une faute que je n'ai pas trop apprécié. Mais ça reste sur le rectangle vert et à la fin c'était oublié. Marquer mon territoire ? Non, il me reprochait peut-être d'être tombé par terre, mais je ne pense pas être tombé tout seul et je lui faisais savoir. Il n'y avait rien de particulier", a assuré le défenseur du Club de Bruges.