Officiel: Paul Onuachu prolonge à Genk

Depuis son arrivée à Genk, Paul Onuachu a marqué 51 buts pour le compte des Limbourgeois. Annoncé partant durant tout le mercato estival, l'attaquant est finalement resté et il a cette semaine offert par deux fois la victoire à ses couleurs, tant en Europa League que lors du derby contre STVV.

Ce lundi, Genk a annoncé que le contrat d'Onuachu avait été prolongé jusqu'en 2024. Pas spécialement de quoi s'inscrire dans la durée, mais surtout de mettre sur papier une augmentation de salaire et des conditions de départ.

𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗢𝗻𝘂𝗮𝗰𝗵𝘂 verlengt contract tot 2024. 🤝💙



▶️ We zijn als club bijzonder trots om Paul Onuachu nog altijd in ons midden te hebben. Samen gaan we er alles aan doen om onze ambities te verwezenlijken.#krcgenk #mijnploeghttps://t.co/R8eqHaz2lc