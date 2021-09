Fausse alerte pour Wesley (Club de Bruges)

Wesley Moraes, sorti de manière préventive face à Charleroi, n'est finalement pas touché plus que superficiellement.

Wesley a pu débuter au Mambourg et y est même à créditer d'une excellente première période, mais a été sorti à titre préventif au retour des vestiaires, plus tôt que prévu. Le Brésilien souffrait d'une légère douleur et au vu de son retour après de longues absences pour blessure, Philippe Clément et son staff n'avaient pris aucun risque.

Bonne nouvelle : ce mardi, le Nieuwsblad révèle que Wesley Moraes ne souffre de rien de grave, et devrait déjà être de retour (si pas dans le onze, au moins dans le groupe) dès ce vendredi face à Louvain.