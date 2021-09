Paulino (ex-Barça), déjà sans club, de retour au Brésil ?

Paulinho (32 ans) est déjà libre, après avoir rejoint le club saoudien d'Al-Ahli il y a deux mois seulement. Il avait signé un contrat de trois ans et inscrit 2 buts en 4 rencontres, mais le bail de l'ancien du Barça et de Tottenham a été résilié, a annoncé le club.

Et d'après les informations de Foot Mercato, Paulinho pourrait rentrer au pays : les Corinthians, où il a disputé 112 matchs avant de rejoindre l'Europe, seraient intéressés à l'idée de rapatrier l'ex-international auriverde (56 sélections, 13 buts).

