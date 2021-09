Une absence plus longue que prévu pour Bongonda

Une mauvaise nouvelle pour John Van Den Brom.

Theo Bongonda s'est blessé il y a maintenant moins d'une semaine sur la pelouse du Rapid de Vienne. Blessé à la cuisse, il avait dû sortir à la pause lors du match d'Europa League. Dans la foulée, il avait manqué le derby sur la pelouse de STVV.

Et pour la rencontre de ce mercredi à 20h45, il n'y aura pas de Bongonda non plus sur la pelouse du Bosuil, puisqu'il n'est pas encore à 100%. Il pourrait être de retour dimanche pour la réception de Seraing.