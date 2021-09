Liverpool signe une excellente entame de saison avec notamment 4 victoires après 5 journées en Premier League.

Si Liverpool effectue un très bon début de saison, c'est en partie grâce à Virgil van Dijk (30 ans, 5 matchs en Premier League cette saison), remis d’une terrible blessure au genou, selon James Milner (35 ans, 2 matchs en Premier League cette saison). Le milieu de terrain des Reds a encensé son coéquipier pour sa force de caractère.

"Nous pensons tous que Virgil van Dijk est Superman et il l'est, 99 fois sur 100", a confié l’Anglais après le succès face à Crystal Palace (3-0) samedi en championnat. "Faire ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu est incroyable. Vous savez, il n'a pas 21 ans. Cela montre à quel point il est un bon joueur et quelle mentalité il a", a conclu Milner.