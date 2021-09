Merveille Bokadi, le retour salvateur d'un incontournable

Présent au Standard depuis 2017, le Congolais était devenu incontournable la saison dernière avant d'être foudroyé à nouveau par la poisse.

Alors qu'il faisait partie des meilleurs à son poste, Merveille Bokadi avait de nouveau été frappé par la malchance durant le mois d'avril dernier puisqu'il avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille. C'est la troisième grosse blessure de l'international congolais depuis son arrivée à Sclessin après deux ruptures des ligaments croisés (2017 et 2019).

Avant son nouveau coup d'arrêt, le joueur âgé de 25 ans était alors au sommet de son art. À la fois solide défensivement et décisif offensivement, il était devenu l’élément le plus fiable et régulier des Rouches (44 rencontres disputées toutes compétitions confondues). Capable d’évoluer comme défenseur central ou comme milieu défensif, avec lui, celui qui est surnommé le "Zidane du Congo", enchaînait les interceptions, se montrait intraitable dans les duels défensifs et aériens, mais savait aussi dribbler, éliminer ses adversaires et marquer des buts (5 réalisations la saison dernière). Plutôt discret, il est considéré comme l'un des cadres du vestiaire liégeois.

© photonews

Autant dire qu'il manque cruellement au Standard de Liège en ce début de saison et que son retour fera le plus grand bien à cette jeune équipe. Il apportera à nouveau cette stabilité au sein de la charnière centrale qui en a bien besoin. Sissako et Al-Dakhil représentent vraisembablement l'avenir et doivent poursuivre leur progression malgré des erreurs de jeunesse qui coûtent parfois cher au matricule 16, mais Bokadi, véritable force tranquille, est un gage de sécurité derrière. L'international congolais est sans doute le renfort le plus attendu de Mbaye Leye qui le considérait comme l'une de ses pièces maîtresses. Bokadi devrait faire son retour au sein du groupe d'ici deux semaines pour le plus grand bonheur de son équie et des supporters.