Un communiqué et basta: la drôle de conférence de presse de Ronald Koeman

Étonnante conférence de presse de Ronald Koeman, ce mercredi, à Barça.

Alors que les rumeurs d'une possible éviction enflent en Espagne, Ronald Koeman était attendu en conférence de presse, ce mercredi. Mais le Néerlandais n'avait pas l'intention de répondre à de nouvelles questions sur son avenir. Il s'est contenté de lire un communiqué, avant de se lever et de quitter la pièce. Le coach du Barça estime qu'il "faudra du temps" et demande le soutien des supporters Blaugrana.

Écrasé par le Bayern la semaine dernière en Ligue des Champions et tenu en échec, lundi, par Grenade, le Barça se déplace à Cadix, jeudi soir, dans le cadre de la sixième journée de Liga.