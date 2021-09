Kaveh Rezaei: "Convaincu que nous pouvons ramener quelque chose de Bruges"

L'attaquant iranien insiste: les Louvanistes veulent croire à l'exploit.

Après un début de saison difficile, c'est un défi de taille qui attend OHL ce vendredi, sur la pelouse du leader et champion en titre. Ce sera aussi des retrouvailles pour Kaveh Rezaei, qui n'a jamais percé à Bruges et qui sera très motivé vendredi soir.

Et l'ancien Zèbre veut croire à l'exploit. "Tout peut arriver en football et le Club de Bruges l'a démontré conte le PSG, un match qu'ils auraient même pu gagner", estime-t-il sur le site officiel de son club. "Je suis convaincu que nous pouvons ramener quelque chose de Bruges. Mais il faudra tout donner pendant 95 minutes et ne pas relâcher une seule seconde notre concentration."