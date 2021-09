Un problème Murillo à Anderlecht ? "Le groupe le soutient"

Contre La Gantoise, Amir Murillo a encore paru à côté de ses pompes. Une habitude cette saison. Qu'arrive-t-il au Panaméen ?

Des contrôles simples loupés, des courses plus lentes qu'auparavant, des retours défensifs hésitants et une attitude globalement défaite sur le terrain : Amir Murillo n'est plus que l'ombre de lui-même par moments cette saison à Anderlecht. On sait que le Panaméen avait subi une infection au Covid-19 lors d'un retour au pays, et peut-être en subit-il encore les conséquences. Il avait notamment manqué la Gold Cup et une bonne partie de la préparation du RSCA.

"Amir mérite qu'on lui fasse confiance. Ca arrive qu'un joueur passe par des moments plus délicats", se contentait de déclarer Vincent Kompany après le partage face à Gand. Il faut dire que le coach du RSCA n'a pas beaucoup d'options au back droit, à part un Killian Sardella loin de faire l'unanimité. Wesley Hoedt a également soutenu son coéquipier : "Ce n'est pas à moi de parler de mes équipiers, mais on sait qu'Amir a eu quelques soucis et qu'il s'est battu contre ça. Tout le groupe est là pour le soutenir", affirme le Néerlandais.

En attendant, le poste de back droit est l'un des indéniables points faibles d'Anderlecht cette saison. On ne serait pas excessivement étonné de voir Kompany tenter quelque chose, que ce soit de redonner sa chance à Sardella ou d'aligner un Mykhaylichenko sur son mauvais pied ...