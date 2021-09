Nouvelle défaite de Mouscron, plus que jamais lanterne rouge

Les Hurlus ont longtemps cru tenir le point du match nul contre le leader.

Depuis le début de la saison, Mouscron court après sa première victoire de la saison. Ce dimanche, face au leader, tout le monde savait que la tâche serait ardue. D'ailleurs, Westerlo ouvre rapidement la marque via Jordaniv (14', 0-1).

Les locaux essaient de revenir et en seconde période, un but contre son camp de Perdichizzi (forcé par Clement Tainmont) remet les deux équipes à égalités. Mais les dernières secondes sont cruelles pour Scifo et ses hommes puisque Goure marque à la 92ème minute et offre la victoire aux Campinois (1-2).

Au classement, Westerlo a désormais 5 points d'avance sur Deinze, alors que Mouscron est lanterne rouge avec un seul petit point en 6 matches.