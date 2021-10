Friable défensivement, Genk coule face au Dinamo Zagreb

Avec la victoire de West Ham face à Vienne, Genk a manqué une superbe opportunité de prendre six points d'avance sur la troisième place. A l'inverse, les Limbourgeois ont coulé face au Dinamo Zagreb.

Le début de rencontre a été désastreux pour Genk. Après dix petites minutes, Heynen perd le ballon au milieu de terrain. Le Dinamo se projette rapidement vers l'avant, et personne n'attaque le porteur du ballon. Un centre à ras de sol arrive dans les pieds d'Ivanusec aux abords du petit rectangle de Vandevoordt. Luka Ivanusec ne se fait pas prier et ouvre la marque.

Ensuite, Genk a mis le pied sur le ballon et a eu la possession de balle, sans pour autant être dangereux. Le pressing du Dinamo gêne les Limbourgeois qui ne parviennent pas à se montrer dangereux, notamment à cause d'un jeu de construction bien trop lent. En contre attaque, le Dinamo Zagreb se montre dangereux et Genk ne rassure pas défensivement. Les Croates sont capables de se reconvertir très rapidement, et les Limbourgeois tardent à se mettre en place défensivement. Genk passe d'ailleurs près de la correctionnelle à la 37e minute. A la suite d'une reconversion offensive, Orsic, de loin, frappe la barre transversale.

A deux reprises, Genk manque l'égalisation quelques minutes plus tard. A la 39e minute, Ito et Onuachu, à l'aide d'un une-deux, se jouent de la défense de Zagreb. Le Japonais tente d'emmener le ballon avec lui mais se le fait subtiliser. Le cuir revient à Paintsil, qui bute sur le gardien Croate. Deux minutes plus tard, un centre de la droite arrive vers Heynen au point de penalty. Ce dernier a le temps de contrôler, se retourner, et frappe le montant.

Juste avant le temps additionnel de la première période, Toma veut dégager le ballon mais accroche Duje Cop. Après intervention du VAR, l'arbitre donne assez logiquement un penalty au Dinamo Zagreb. Vandevoordt ne bouge pas et Petkovic converti le penalty. 0-2 à la mi-temps, le scénario est catastrophique pour les Limbourgeois.

En début de seconde période, la possession est plutôt en faveur des Croates. Le Dinamo veut mettre le pied sur le ballon, au contraire de la première période où ils procédaient par contre-attaque. Même mené au score, Genk n'emballe pas le match pour renter de revenir.

En milieu de seconde période, les derniers espoirs de Genk s'éteignent. Vandevoordt se troue sur un centre, et Munoz est obligé de retenir son opposant. Double sanction pour Daniel Munoz : penalty et carte rouge. Petkovic ne se fait pas prier et inscrit son deuxième penalty de la soirée, 0-3.

La fin du match sera morose et sans occasions. Trop friable défensivement et trop peu dangereux offensivement, Genk s'incline logiquement 0-3.

Avec la victoire de West Ham face à Vienne, les Hammers sont en tête du groupe avec six points. Le Dinamo Zagreb et Genk suivent avec trois points. Vienne est dernier du groupe avec zéro unité.