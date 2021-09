Roberto Martinez porte parole d'une campagne spéciale

Le sélectionneur des Diables Rouges est le visage d'une campagne sur la santé mentale mise en place par la FIFA.

#ReachOut, voilà le nom de la campagne sur la santé mentale des footballeurs qui a été mise en place par la FIFA. L'un des porte-voix de cette initiative n'est autre que Roberto Martinez.

Un sujet qui "touche tout le monde", selon le sélectionneur des Diables Rouges qui souhaite aider les joueurs alors que dans son passé "s’exprimer et montrer ses ‘faiblesses’ était mal vu".

"C’est le bon moment de comprendre que derrière le footballeur, derrière l’homme d’affaires, derrière l’ouvrier, il y a un être humain. Et cet être humain a les mêmes problèmes que tout autre être humain. Qui que vous soyez, c’est de plus en plus dur de vivre lorsque vous cachez que vous n’allez pas bien."