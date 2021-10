Pas de "revanche" face à la France : "Nous voulons juste faire mieux cette fois"

La Belgique affrontera la France le 7 octobre prochain en demi-finale de la Ligue des Nations. Plus de trois ans après la demi-finale perdue à Saint-Pétersbourg, peuvent-ils prendre leur revanche ?

Roberto Martinez, lui, ne veut pas entendre parler de "revanche" pour la défaite russe de 2018. "Il n'y a aucune revanche mais seulement une volonté de progression de notre part, c'est tout. C'est une équipe bien différente, mais au niveau comparable, et qui reste championne du monde en titre - on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça", souligne le sélectionneur des Diables à Tubize après avoir révélé les 24 Diables qui défieront les Bleus.

"ll y a trois ans, après cette défaite, nous n'avions qu'une idée en tête : progresser. Depuis, nous avons intégré plus d'options à notre groupe, amené quelques jeunes. Nous avons atteint la place de n°1 au ranking mondial et l'avons conservée depuis", continue Martinez. "Cela prouve notre régularité. Cette fois, c'est un tournoi différent, mais avec les champions d'Europe et du monde, ainsi que l'Espagne qui a fait un bel Euro, le niveau est très élevé".

Un adversaire redoutable

Si Didier Deschamps a été élogieux envers la Belgique, qu'il estime être "la meilleure équipe du monde", Martinez sait que l'opposition sera difficile. "En Russie, ils avaient réussi à tenir la clean-sheet alors que nous sommes une équipe très offensive, qui marque beaucoup. C'était une performance incroyable de leur part. Mais ce n'est pas que ça : ils ont aussi quelques talents générationnels", estime-t-il. "C'est une équipe qui peut marquer l'histoire du football français".