L'heure de Charles De Ketelaere chez les Diables : "C'est une opportunité incroyable pour lui"

On imaginait mal comment Roberto Martinez aurait pu le laisser de côté : Charles De Ketelaere va bien disputer son premier tournoi officiel avec les Diables Rouges.

Au sein d'un groupe de 20 joueurs de champ (Roberto Martinez ayant décidé de reprendre 4 gardiens de but), il pouvait encore y avoir un doute concernant la présence de Charles De Ketelaere, en feu cette saison avec 4 buts et 3 assists mais aussi et surtout deux performances fantastiques en Ligue des Champions où aucun joueur n'a créé plus d'occasions que lui. Mais l'absence du Brugeois de la liste de Jacky Mathijssen avait vendu la mèche : De Ketelaere est bien là.

Les absences de Jérémy Doku et Dries Mertens, l'un blessé, l'autre à peine de retour et n'ayant pas encore joué, aident naturellemment. "Nous préparons les Espoirs afin qu'ils puissent intégrer le groupe dans ces circonstances. C'est une opportunité extraordinaire pour Charles", déclare Roberto Martinez au sujet de CDK. "C'est une continuité logique et un grand moment pour lui".

Une progression fulgurante

Depuis quelques semaines, De Ketelaere a semblé passer un cap et s'imposait de plus en plus dans les discussions concernant cette sélection pour la Nations League. "Charles amène ce pied gauche, cette technique, ce jeu entre les lignes. Ses performances en U21 étaient déjà impressionnantes, il a également évolué avec Bruges. Son match à Charleroi, son match contre Paris. Et il prouve également qu'il peut répéter ces prestations", se réjouit Martinez.

© photonews

"Charles a fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher cette sélection. Mais je ne peux que l'amener dans le groupe, et ce sera désormais à lui de prouver qu'il était prêt", précise le sélectionneur. Le profil atypique et polyvalent du joueur du Club de Bruges pourrait cependant lui permettre d'obtenir du temps de jeu en Ligue des Nations. Notamment en pointe, où un certain Christian Benteke manque à l'appel.