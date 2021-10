Final Four: la sélection des Diables Rouges avec De Ketelaere

Les Diables affronteront la France en demi-finale de la Nations League.

Ce vendredi à Tubize, Roberto Martinez a annoncé sa liste pour affronter la France la semaine prochaine en Italie lors du Final Four de la Nations League. On peut noter dans les absents: Thomas Vermaelen, Zinho Vanheusden, Nacer Chadli ou encore Origi et Benteke.

Par contre, Charles De Ketelaere est bel et bien présent. Voici la liste complète.